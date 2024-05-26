Графіки відключення світла на 27 травня: де і коли не буде електрики

Стабілізаційні відключення можуть застосовувати з 06:00 до 24:00.

Завтра, 27 травня, з 00:00 та впродовж доби на всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень електрики.

Про це повідомляє "Укренерго".

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"Завтра, 27 травня, ліміти на споживання електроенергії для побутових та промислових споживачів будуть діяти в усіх регіонах України з 06:00 до 24:00", – йдеться у повідомленні.

Графіки погодинних відключень можуть бути застосовані у разі перевищення визначених обсягів лімітів споживання.

Водночас, "Укренерго" запевняє, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Фото: Укренерго

Раніше у ДТЕК відповіли, скільки українцям доведеться жити з графіками відключення світла.

Також експерт з питань енергетики пояснив, чому відключення світла у Києві є довшими, ніж в інших містах

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