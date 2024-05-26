Графіки відключення світла на 27 травня: де і коли не буде електрики

Стабілізаційні відключення можуть застосовувати з 06:00 до 24:00.
Завтра, 27 травня, з 00:00 та впродовж доби на всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень електрики.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Завтра, 27 травня, ліміти на споживання електроенергії для побутових та промислових споживачів будуть діяти в усіх регіонах України з 06:00 до 24:00", – йдеться у повідомленні.
Графіки погодинних відключень можуть бути застосовані у разі перевищення визначених обсягів лімітів споживання.
Водночас, "Укренерго" запевняє, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Раніше у ДТЕК відповіли, скільки українцям доведеться жити з графіками відключення світла.
Також експерт з питань енергетики пояснив, чому відключення світла у Києві є довшими, ніж в інших містах
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