Графіки відключення світла почнуть діяти раніше: із якої години вимикатимуть

У неділю, 23 червня, графіки відключення світла по всій Україні почнуться раніше - від 11 години.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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"Сьогодні (23 черня - ред.) стабілізаційні відключення почнуться раніше. За вказівкою "Укренерго" графіки діятимуть від 11:00 і до 23:00. В разі змін будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі", - сказано у повідомленні.

Зауважимо, напередодні в "Укренерго" повідомляли, що стабілізаційні відключення 23 червня діятимуть у вечірній час - від 19:00 до 23:00.

Нагадаємо, у ніч проти 23 червня російська армія атакувала Україну, зокрема вдарила ракетами по Київській області. Станом на 8 ранку внаслідок атаки до медиків звернулися дві людини.

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