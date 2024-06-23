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Графіки відключення світла почнуть діяти раніше: із якої години вимикатимуть

Графіки відключення світла почнуть діяти раніше: із якої години вимикатимуть

Відключення світла на неділю, 23 червня

Відповідну вказівку ДТЕК дало "Укренерго".

У неділю, 23 червня, графіки відключення світла по всій Україні почнуться раніше - від 11 години.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК. 

"Сьогодні (23 черня - ред.) стабілізаційні відключення почнуться раніше. За вказівкою "Укренерго" графіки діятимуть від 11:00 і до 23:00.  В разі змін будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі", - сказано у повідомленні.

Зауважимо, напередодні в "Укренерго" повідомляли, що стабілізаційні відключення 23 червня діятимуть у вечірній час - від 19:00 до 23:00.

Нагадаємо, у ніч проти 23 червня російська армія атакувала Україну, зокрема вдарила ракетами по Київській області. Станом на 8 ранку внаслідок атаки до медиків звернулися дві людини.

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