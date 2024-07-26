Графіки відключення світла: в ДТЕК оновили інформацію про постачання електрики — кого це стосується

Де дивитися оновлені графіки від 27 липня.

У Києві від 27 липня графіки відключення електроенергії зсунуться на одну годину вперед для рівномірного навантаження на енергосистему.

Про це повідомили на єдиному офіційному каналі Групи ДТЕК.

З цієї суботи, 27 липня, графіки стабілізаційних відключень у столиці зсунуться на годину вперед. Наприклад, якщо відключення вашої групи було о 09:00, тепер воно почнеться о 10:00.

Завдяки оновленню відключення в Києві та Київській області відрізнятимуться на годину. Це рішення ухвалено на прохання Укренерго, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Оновлені графіки будуть доступні з 00:00 27 липня у чат-боті і на сайті.

Нагадаємо, 26 липня заходи обмеження споживання електроенергії діють від 15:00 до кінця доби. В "Укренерго" пояснили, що обсяг обмежень зараз зменшено завдяки екстреному постачанню надлишків

електроенергії з енергосистеми Польщі.

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