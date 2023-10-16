Графіки відключення світла в Україні: коли запровадять і де найдовше може не бути електрики

Графіки відключення електроенергії в Україні розробили та затвердили для всіх областей. Згідно з графіками, найдовше без світла може залишатися Київ – до семи годин поспіль.

Що відомо про графіки відключення світла в Україні та від чого вони залежать – читайте на ТСН.ua.

Відключення електроенергії та графіки

Хоча графіки вимкнень електроенергії в Україні були затверджені ще до 1 жовтня, їх поки що не запроваджують у дію. А запрацювати графіки можуть, коли росіяни відновлять свої атаки по енергетичній інфраструктурі України, і коли відповідно можуть бути знеструмлення.

Деякі органи місцевої влади та енергетичні компанії опублікували графіки відключень світла у своїх регіонах ще у вересні, а деякі – лише нещодавно. Так, про свої графіки знеструмлення поінформувала компанія ДТЕК. Це стосується Києва та області, а також Одещини та Дніпропетровщини.

Як пояснили в ДТЕК, "графіки відключень розміщені на сайтах постійно, цілий рік. Однак вони не застосовуються". Тобто графіки відключень електроенергії застосовуються лише в разі виникнення потреби. Причин цього може бути дві:

обмежена генерація електроенергії не зможе покрити потреби у струмі;

через нові російські обстріли енергетичні об'єкти вийдуть з ладу.

Головна загроза для української енергетичної системи – саме можливі ворожі атаки. Напередодні у розвідці Великої Британії попередили, що росіяни накопичують ракети, щоб напередодні опалювального сезону завдати удару по критичній інфраструктурі України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Блекаути і графіки відключень світла будуть? | Міністр енергетики Герман Галущенко

Графіки відключень у Києві та області

У Київській області графік вимкнення електроенергії передбачає дві години знеструмлення, чотири години можливих відключень та дві години зі світлом.

Графік відключення електроенергії у Київській області / Фото: ДТЕК

Водночас у Києві очікується складніша ситуація з відключеннями світла. Енергетики припускають, що гарантовані вимкнення електроенергії становитимуть чотири години, потім буде три години можливих відключень, і лише дві години гарантовано будуть зі світлом.

Графіки вимкнень світла у Дніпрі

У Дніпрі можливий графік відключення електрики чотири на вісім. Тобто жителі міста можуть бути чотири години зі світлом і стільки ж – без нього.

Графік відключення електроенергії у Дніпрі / Фото: ДТЕК

Графіки відключення електроенергії на Одещині

На Одещині складено такий графік вимкнення електроенергії: три години знеструмлення, три години з можливим відключенням світла, три години з електроенергією.

Графік відключення електроенергії в Одеській області / Фото: ДТЕК

Тож найскладніша ситуація з електроенергією очікується в Києві. У столиці існує проблема з доставкою та розподілом електроенергії. Однак Київ забезпечений найнадійнішою системою ППО через велику кількість стратегічних об'єктів.

Енергетики та представники української влади інформували, що відновити всі об'єкти енергосистеми не вдалося. Однак і енергетики, і сили ППО готові до можливих атак у цьому сезоні, на відміну від ситуації торік.

Нагадаємо, 12 жовтня очільник Міненерго Герман Галущенко попередив про можливі блекаути у разі масованих ударів по енергосистемі. Але держава підготувалася до того, аби блекаути мали короткочасний характер, і – до максимально швидкого відновлення.

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