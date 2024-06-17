Графіки відключення світла залежать від погоди: експерти пояснили, як довго це триватиме

Масовані удари ЗС РФ по українській енергосистемі призвели до збільшення її вразливості від деяких, на перший погляд, неочевидних факторів. Так, впродовж минулого тижня однією з причин запровадження графіків відключення світла стала хмарна погода.

Про це пише "РБК-Україна".

В "Укренерго" повідомили, що минулого тижня застосування графіків відбувалося з низки причин. Так, спочатку мова йшла про зростання споживання через спеку, надалі знеструмлення відбувалися через несприятливі погодні умови, а з наближенням вихідних додалося також зниження роботи сонячних електростанцій (СЕС) через хмарність.

Україну минулого тижня накрили затяжні зливи, причому впродовж доби 12 червня в Києві випало понад половину місячної норми опадів. Такого у столиці не спостерігалося останніх 30 років.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко каже, що в Україні зараз постійно відчувається нестача потужності, близько 70% об'єктів генерації зруйновані, тому залежність від погоди тільки посилилася. Крім того, триває виведення енергоблоків атомних електростанцій у ремонт.

"Ці два фактори мають вплив на ситуацію з графіками. Ми повністю позбавлені цього резерву. І будь-які зміни у споживанні, імпорті, виведення енергоблоків і навіть погодні фактори кардинально впливають на дефіцит в енергосистемі і відповідно на графіки погодинних відключень", — розповів він.

Нагадаємо:

Українська енергетика перебуває в складній ситуації і відключення будуть нормою цього літа і взимку, заявив член наглядової ради "Укренерго", радник прем'єра Дениса Шмигаля Юрій Бойко.

"У цих умовах нам доведеться жити до серпня. Серпень-вересень — я очікую незначне покращення через вихід з ремонту атомної генерації", — заявив він.

Щоб покрити дефіцит, Україна мусить імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини і Молдови.

Найближчими днями "Енергоатом" виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. З огляду на це, а також на зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.

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