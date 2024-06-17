Графіки відключення світла залежать від погоди: експерти пояснили, як довго це триватиме

Через хмарну погоду виробництво енергії на сонячних електростанціях суттєво знижується.
Масовані удари ЗС РФ по українській енергосистемі призвели до збільшення її вразливості від деяких, на перший погляд, неочевидних факторів. Так, впродовж минулого тижня однією з причин запровадження графіків відключення світла стала хмарна погода.
Про це пише "РБК-Україна".
В "Укренерго" повідомили, що минулого тижня застосування графіків відбувалося з низки причин. Так, спочатку мова йшла про зростання споживання через спеку, надалі знеструмлення відбувалися через несприятливі погодні умови, а з наближенням вихідних додалося також зниження роботи сонячних електростанцій (СЕС) через хмарність.
Україну минулого тижня накрили затяжні зливи, причому впродовж доби 12 червня в Києві випало понад половину місячної норми опадів. Такого у столиці не спостерігалося останніх 30 років.
Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко каже, що в Україні зараз постійно відчувається нестача потужності, близько 70% об'єктів генерації зруйновані, тому залежність від погоди тільки посилилася. Крім того, триває виведення енергоблоків атомних електростанцій у ремонт.
"Ці два фактори мають вплив на ситуацію з графіками. Ми повністю позбавлені цього резерву. І будь-які зміни у споживанні, імпорті, виведення енергоблоків і навіть погодні фактори кардинально впливають на дефіцит в енергосистемі і відповідно на графіки погодинних відключень", — розповів він.
Нагадаємо:
Українська енергетика перебуває в складній ситуації і відключення будуть нормою цього літа і взимку, заявив член наглядової ради "Укренерго", радник прем'єра Дениса Шмигаля Юрій Бойко.
"У цих умовах нам доведеться жити до серпня. Серпень-вересень — я очікую незначне покращення через вихід з ремонту атомної генерації", — заявив він.
Щоб покрити дефіцит, Україна мусить імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини і Молдови.
Найближчими днями "Енергоатом" виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. З огляду на це, а також на зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.