Графіки відключення світла зміняться — в Україні запроваджують нові правила обмежень електроенергії

У Держенергонагляді кажуть, що є привід для оптимізму.

Завтра, 16 грудня, "Укренерго" запроваджує нові правила обмежень: шість груп відключень поділять на 12 підгруп, що дозволить вимикати світло за графіками у половині групи, а не у всій одразу.

Про це сказав голова Держенергонагляду Анатолій Замулко під час телемарафону 15 грудня.

Він розповів про нові принципи застосування графіків відключення світла в Україні і як тепер працюватиме система.

"Схема, яка на сьогоднішній день запроваджується, дійсно поділяється вже не на шість, а на 12 груп. Шість великих черг і 12 груп. Це дозволить оператору системи розподілу моделювати відключення, тобто, якщо потрібно включати-відключити, наклад, півтори черги, то не треба виключати дві. І це дозволить більш гнучко підходити до процесів саме такого відключення... Ця проблема з'явилася ще 2022 року, з початком обстріїв нашої енергетики, але активно про це стали говорити ще в вересні цього року, розуміючи що треба приходити до певного елементу справедливості для всіх українців", — зазначив він.

Він пояснив, що йдеться про те, щоби в кожній області відключення і графіки, які будуть застосовуватися за своєю моделлю, були тотожними.

Зазначимо, у ДТЕК кажуть, що нові графіки відключень світла дозволять мати більше електроенергії для населення. Вони будуть єдиними для всіх регіонів.

Коли почнуть діяти нові правила відключення світла

Нові графіки почнуть діяти з понеділка, 16 грудня. Вони передбачатимуть поділ колишніх шести груп відключень на 12 підгруп.

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