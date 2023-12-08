"Графіки вже є": у Міненергетики розповіли, в якому разі можуть початися відключення світла

Графіки відключень світла в Україні вже створено. Однак застосовувати їх поки не планують.

Ймовірні відключення світла в Україні можуть бути лише в разі значних пошкоджень в разі обстрілів.

Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарфону.

"На сьогоднішній день ми не плануємо запровадження графіків відключень тієї генерації, яка є. І навіть, якщо виникає невеличкий дефіцит – у нас є змога покривати його за рахунок імпорту з сусідніх держав", - сказала вона.

За словами Світлани Гринчук, хоч відключень поки не буде, такі графіки розроблені це з літа і доведені до всіх регіонів для того, щоб уникнути ситуацій, які були минулої зими.

"Ми повинні бути готові до будь-яких ситуацій і повинні забезпечити справедливий розподіл електроенергії для всіх споживачів. Тому графіки дійсно є, але запровадження їх поки не планується. Це станеться хіба що, якщо в нас будуть значні пошкодження в разі обстрілів", - пояснила заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше очільник правління "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив про декілька напружених тижнів в енергетиці. За його словами, ближче до Нового року споживання електроенергії вже спадатиме у системі.

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