Графіки знеструмлень готові: у Міненерго повідомили, чи планується відключення світла

У Міністерстві енергетики узгодили графіки відключень електроенергії на випадок масованих обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури, але наразі планів щодо відключень світла немає.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в етері національного телемарафону Єдині новини, передає "Українська правда".

"По готовності генерації й розподільних мереж ми не плануємо відключень, не плануємо блекаутів. Але у нас є один великий виклик – це повторні атаки росіян на нашу енергосистему. Звичайно, ми їх очікуємо. За даними нашої і світової розвідки, росіяни планують продовжувати атаки на енергосистему", – сказала вона.

З її слів, цьогоріч українські енергетики мають більше підготовки та розуміння щодо боротьби з наслідками масованих обстрілів. Крім того, небо України краще захищене системами ППО.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що найбільший ризик залишитися без опалення і світла взимку у двох великих містах. Це столиця України Київ і південний обласний центр Одеса.

Крім Києва та Одеси, напружена ситуація з електропостачанням з великою ймовірністю буде в таких містах:

Кременчук

Житомир

Кропивницький

Запоріжжя