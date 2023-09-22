Графіків відключення світла взимку можна буде уникнути: у ДТЕК назвали умову

Все залежатиме від того, чи будуть атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Графіки відключень світла можуть запровадити лише в разі серйозного пошкодження енергосистеми внаслідок ракетних обстрілів.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

Енергетики готові до можливих складнощів цієї зими

“Останній ракетний обстріл уже може свідчити про те, що ворог починає цілитися по українській енергоінфраструктурі. Внаслідок останньої атаки агресора зникло живлення у 3000 споживачів у Київській області і 1000 споживачів у Києві”, — сказав він.

Проте енергетики готові до можливих складнощів цієї зими, бо, за словами Сахарука, працювали над цим 24/7: “Щодо ТЕЦ, відбувалися роботи з відновлення блоків. З консервації повернуто два блоки, а це 500 мегават додаткової потужності”.

“Одночасно відбувався поточний ремонт, і вже 15 блоків із 27 підготовлені до зими, решта будуть закінчені до початку опалювального сезону і до кінця року. Ми вклали у стабілізацію мережі 2,3 мільярда гривень, 3,2 мільярда гривень — у відновлення теплової генерації”, — розповів Сахарук.

“Оглянуто й відремонтовано майже 4,5 тисячі лінійних і повітряних кабелів, близько 1,5 тисячі підстанцій, здійснювалося очищення лісу від небезпечних гілок тощо. Я думаю, що це буде запорукою того, щоб пройти зиму впевненіше”, — зазначив він.

Відключень світла можна буде уникнути

“Якщо відвести за лапки фактор обстрілів, то нам відключення не потрібні. Навіть узимку, коли будуть пікові навантаження, у нас буде можливість залучати імпорт, якщо не вистачатиме української генерації”, — зауважив виконавчий директор ДТЕК.

“Якщо всі підготовчі дії взяти, а ми готувалися — генерація, міністерство, Укренерго та інші учасники ринку, — можна говорити про те, що ми впевнено можемо пройти зиму. Якщо накласти на це обстріли, а тут ніхто не знає, коли вони будуть, куди влучать і які будуть пошкодження”, — розповів Сахарук.

Різні сценарії

“Тут ми говоримо про сценарії. Сценарій, коли влучили — відремонтували швидко — повернули світло. Сценарій, коли влучили, але досить сильно, і тоді є необхідність вмикати віялові відключення для того, щоб балансувати попит. Це можливо. Це один зі сценаріїв, які ми пропрацьовуємо”, — наголосив він.

“Від січня цього року графіки були більш-менш прогнозовані, тобто вони були відпрацьовані, механіка відпрацьована, як вмикати й вимикати світло. Тому це було більш-менш прогнозовано. Не було можливості включати світло за графіком лише тоді, коли ступінь руйнації був таким великим, що неможливо було жити за графіком”, — прокоментував виконавчий директор ДТЕК.

“У нас були такі райони, навіть області, де були повністю знеструмлені великі міста й багато населених пунктів. Це через те, що були сильно пошкоджені підстанції чи генерація”, — зазначив він.

“Тому якщо буде розподілятися електроенергія, тобто ліміти по областях так, як передбачено нормативами, то всі розуміють, як відключення робити за графіком. Якщо ж будуть такі великі руйнації, що цього зробити не можна, то тут, звичайно, буде з графіками дуже важко”, — резюмував Сахарук.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Знову починається! Перший за пів року удар по енергосистемі! Відключення будуть?

Нагадаємо, в "Укренерго" назвали найгірший сценарій для енергетики взимку.

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