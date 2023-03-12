Гралися гранатою: на Запоріжжі двоє хлопчиків зазнали поранень через небезпечну знахідку (фото)

Діти на вулиці знайшли та принесли додому невідомий предмет, який здетонував під час гри.

На Запоріжжі двоє малолітніх дітей отримали мінно-вибухові травми 11 березня під час гри із вибухонебезпечним предметом.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

Так, в одному з приватних будинків села Новоіванівка внаслідок детонації вибухівки тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали двоє хлопчиків віком 11 та 3 роки.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Поліцейські з’ясували, що діти на вулиці знайшли та принесли додому невідомий подовжений предмет циліндричної форми. Під час гри він здетонував.

За попередніми даними, йдеться про руків’я від протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3.

Дітей доставили до лікарні. Після огляду лікарів 3-річного малюка відпустили додому, а старшого хлопчика госпіталізували.

Фото: ГУ Національної поліції у Запорізькій області

Після проведення всіх необхідних процесуальних дій події буде надана правова кваліфікація.

У поліції закликали українців бути пильними та обережними, а також пояснювати дітям, що не можна чіпати підозрілі предмети.

"Про виявлення подібних небезпечних знахідок одразу ж слід повідомляти відповідні профільні служби за номерами 101 або 102. До приїзду спеціалістів, за можливості, слід позначити місце виявлення предмету за допомогою підручних засобів та відійти на максимально безпечну відстань", – зауважили правоохоронці.

Фото: ГУ Національної поліції у Запорізькій області

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік приніс на подвір'я будинку нерозірваний касетний снаряд. Він здетонував, і внаслідок вибуху постраждав дев’ятирінчий хлопчик.

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