Гралися на тонкій кризі: у Херсонській області у ставку потонули діти

Діти були з 2013 років.

У селі Роздольне на Херсонщині потонули двоє дітей, які пішли з дому до місцевого ставка. Тіло другої дитини рятувальники досі шукають.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуації.

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У пресслужбі ДСНС зазначають, 23 грудня о 21:10 до них надійшла інформація, що в с. Роздольне Каховського району зникло 2 дитини (2013 р.н.). За інформацією Нацполіції, можливо, потонули у місцевому ставку, граючись на тонкій кризі. Після цього повідомлення рятувальники відправилися на пошуки дітей. Тіло 1 дитини знайшли та дістали зі ставка. Пошуки другої дитини тривають.

Від ДСНС залучено 4 особи та 2 одиниці техніки, зокрема 1 човен.

Як повідомляли раніше, у м. Бучач Тернопільської області діти закидали камінням та землею будинок місцевого жителя, бо запідозрили чоловіка у вбивстві кота.

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