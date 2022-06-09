Смертельні ігри з сірниками: на Буковині загинув 4-річний хлопчик внаслідок пожежі у будівлі з сіном

Смертельні ігри з сірниками: на Буковині загинув 4-річний хлопчик внаслідок пожежі у будівлі з сіном

У середу, 8 червня, в господарській будівлі у селі Комарівці Чернівцецької області виникла пожежа, внаслідок якої загинув 4-річний хлопчик.

За попередніми висновками фахівців, пожежа виникла через дитячі пустощі з вогнем. Ймовірно, у будівлі діти гралися сірниками, а згодом очевидці помітили, що всю споруду охопив вогонь.

"Полум’я поширювалося дуже швидко, адже стіни будівлі були саманні, а всередині зберігалось сіно. Площа пожежі становила 200 кв. м, а один із дітей, що був всередині будівлі, отримав сильні опіки", - розповіли у ДСНС області.

На місце події прибули рятувальники і ліквідували пожежу. 4-річного хлопчика з опіками у важкому стані госпіталізували до медзакладу в Чернівцях, де згодом, на жаль, дитина померла.

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