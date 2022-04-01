"Грамотно використали міни і РПГ": під Ізюмом морпіхи і нацгвардійці підірвали танки окупантів (фото)

"Грамотно використали міни і РПГ": під Ізюмом морпіхи і нацгвардійці підірвали танки окупантів (фото)

Українські захисники підірвали колону окупантів.

Українським захисникам вдалося зупинити ворожі танки біля Ізюму Харковської області.

Також читайте Українські захисники на Чернігівщині розбили колону техніки окупантів: фото

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Ворог був зупинений на Ізюмщині. Морпіхи з НГУ зупинили танки, грамотно використовуючи міни та РПГ", - повідомив Геращенко.

Також українські захисники підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" станом на 20.00 31 березня відбили 3 атаки ворога. Втрати противника складають: особового складу – до 50 осіб, танків – 3, БТР – 2, АТ – 1.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ 31 березня ввечері повідомили, що російські війська атакують на Донбасі місто Попасна, ймовірно, задля відволікання уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.