"Грамотно використали міни і РПГ": під Ізюмом морпіхи і нацгвардійці підірвали танки окупантів (фото)

Українські захисники підірвали колону окупантів.
Українським захисникам вдалося зупинити ворожі танки біля Ізюму Харковської області.
Про це в своєму телеграм-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Ворог був зупинений на Ізюмщині. Морпіхи з НГУ зупинили танки, грамотно використовуючи міни та РПГ", - повідомив Геращенко.
Також українські захисники підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" станом на 20.00 31 березня відбили 3 атаки ворога. Втрати противника складають: особового складу – до 50 осіб, танків – 3, БТР – 2, АТ – 1.
Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ 31 березня ввечері повідомили, що російські війська атакують на Донбасі місто Попасна, ймовірно, задля відволікання уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем.
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