Гранати, автомати і понад 1 млн грн: СБУ ліквідувала в Україні два канали незаконного обігу зброї

СБУ затримала мешканця Вінниччини та жителів Черкащини на незаконній торгівлі зброєю.
Служба безпеки ліквідувала два потужні канали незаконного обігу зброї у столичному та центральному регіонах України.
Про це повідомили в СБУ.
"Під час контрдиверсійної "зачистки" столичного регіону співробітники Служби безпеки ліквідували два потужні канали нелегального переправлення бойових засобів ураження на територію Києва", - йдеться у повідомленні.
Так, СБУ нейтралізувала у столиці зловмисників - мешканців Черкащини, які намагались продати в столиці партію засобів ураження. Затримані спеціалізувалися на незаконному збуті вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів.
Під час обшуків у них вилучено:
- 12 бойових гранат;
- 6 пістолетів різних марок;
- гвинтівку;
- понад 270 набоїв різного калібру;
- комплектуючі до стрілецької зброї;
- понад 1,2 млн грн, одержаних злочинним шляхом.
Іншого зловмисника затримали на спробі прихованого переправлення озброєнь з одного з прифронтових районів сходу України.
Затриманий – мешканець Вінницької області, який намагався незаконно вивезти військову продукцію на власному автомобілі для нелегального продажу криміналітету.
Під час огляду його транспортного засобу правоохоронці виявили:
- 14 бойових гранат Ф-1 та РГД із запалами до них;
- 25 підривників;
- 2 автомати Калашникова АК-74;
- 24 постріли до підствольного гранатомета;
- 14 сигнальних ракет;
- понад 3 тис. набоїв різного калібру.
Зараз вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозри та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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