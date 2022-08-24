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Гранати, автомати і понад 1 млн грн: СБУ ліквідувала в Україні два канали незаконного обігу зброї

Дата публікації
Перегляди
1144
Час на прочитання
2 хв
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© Служба безпеки України
© Служба безпеки України
© Служба безпеки України
© Служба безпеки України
© Служба безпеки України
© Служба безпеки України
© Служба безпеки України
© Служба безпеки України
© Служба безпеки України

СБУ затримала мешканця Вінниччини та жителів Черкащини на незаконній торгівлі зброєю.

Служба безпеки ліквідувала два потужні канали незаконного обігу зброї у столичному та центральному регіонах України.

Про це повідомили в СБУ.

"Під час контрдиверсійної "зачистки" столичного регіону співробітники Служби безпеки ліквідували два потужні канали нелегального переправлення бойових засобів ураження на територію Києва", - йдеться у повідомленні.

Так, СБУ нейтралізувала у столиці зловмисників - мешканців Черкащини, які намагались продати в столиці партію засобів ураження. Затримані спеціалізувалися на незаконному збуті вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів.

Під час обшуків у них вилучено:

  • 12 бойових гранат;
  • 6 пістолетів різних марок;
  • гвинтівку;
  • понад 270 набоїв різного калібру;
  • комплектуючі до стрілецької зброї;
  • понад 1,2 млн грн, одержаних злочинним шляхом.

Іншого зловмисника затримали на спробі прихованого переправлення озброєнь з одного з прифронтових районів сходу України.

Затриманий – мешканець Вінницької області, який намагався незаконно вивезти військову продукцію на власному автомобілі для нелегального продажу криміналітету.

Під час огляду його транспортного засобу правоохоронці виявили:

  • 14 бойових гранат Ф-1 та РГД із запалами до них;
  • 25 підривників;
  • 2 автомати Калашникова АК-74;
  • 24 постріли до підствольного гранатомета;
  • 14 сигнальних ракет;
  • понад 3 тис. набоїв різного калібру.

Зараз вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозри та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1144
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