Гранати, автомати і понад 1 млн грн: СБУ ліквідувала в Україні два канали незаконного обігу зброї

СБУ затримала мешканця Вінниччини та жителів Черкащини на незаконній торгівлі зброєю.

Служба безпеки ліквідувала два потужні канали незаконного обігу зброї у столичному та центральному регіонах України.

Про це повідомили в СБУ.

"Під час контрдиверсійної "зачистки" столичного регіону співробітники Служби безпеки ліквідували два потужні канали нелегального переправлення бойових засобів ураження на територію Києва", - йдеться у повідомленні.

Так, СБУ нейтралізувала у столиці зловмисників - мешканців Черкащини, які намагались продати в столиці партію засобів ураження. Затримані спеціалізувалися на незаконному збуті вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів.

Під час обшуків у них вилучено:

12 бойових гранат;

6 пістолетів різних марок;

гвинтівку;

понад 270 набоїв різного калібру;

комплектуючі до стрілецької зброї;

понад 1,2 млн грн, одержаних злочинним шляхом.

Іншого зловмисника затримали на спробі прихованого переправлення озброєнь з одного з прифронтових районів сходу України.

Затриманий – мешканець Вінницької області, який намагався незаконно вивезти військову продукцію на власному автомобілі для нелегального продажу криміналітету.

Під час огляду його транспортного засобу правоохоронці виявили:

14 бойових гранат Ф-1 та РГД із запалами до них;

25 підривників;

2 автомати Калашникова АК-74;

24 постріли до підствольного гранатомета;

14 сигнальних ракет;

понад 3 тис. набоїв різного калібру.

Зараз вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозри та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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