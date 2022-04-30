Гранати і заборонена символіка: в Одесі затримали групу осіб, що готувала заворушення 2 травня (фото)

Гранати і заборонена символіка: в Одесі затримали групу осіб, що готувала заворушення 2 травня (фото)

В Одесі затримали групу невідомих: планували влаштувати 2 травня масові заворушення у місті.

Слідство встановило, що представники місцевого криміналітету мали домовленості із російськими спецслужбами. Одесити планували дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Група осіб мала намір влаштувати масові заворушення у місті. Зокрема, влаштувати масові протести і заколоти, які "могли б призвести до підриву державності та направлені на повалення державного ладу України". Датою реалізації злочину мало стати 2 травня.

У затриманих вилучили:

зброю, набої;

гранати;

комуністичну атрибутику;

рекламні брошури із забороненою символікою;

інструкції по заходах конспірації та стеження.

Департамент комунікації Нацполіції України

Як повідомлялося, на вокзалі у Хмельницькому 29 квітня добровольці виявили підозрілих осіб із символікою держави-агресорки Росії. Так, виявили фото одного із затриманих у російській військовій формі на тлі автомобіля із символікою "Z".

Читайте також: