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Гранати і заборонена символіка: в Одесі затримали групу осіб, що готувала заворушення 2 травня (фото)

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Гранати і заборонена символіка: в Одесі затримали групу осіб, що готувала заворушення 2 травня (фото)

Ілюстративне фото. / УНІАН

В Одесі затримали групу невідомих: планували влаштувати 2 травня масові заворушення у місті.

Слідство встановило, що представники місцевого криміналітету мали домовленості із російськими спецслужбами. Одесити планували дестабілізувати ситуацію в регіоні. 

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Група осіб мала намір влаштувати масові заворушення у місті. Зокрема, влаштувати масові протести і заколоти, які "могли б призвести до підриву державності та направлені на повалення державного ладу України". Датою реалізації злочину мало стати 2 травня. 

У затриманих вилучили:

  • зброю, набої;
  • гранати;
  • комуністичну атрибутику;
  • рекламні брошури із забороненою символікою;
  • інструкції по заходах конспірації та стеження.
© Департамент комунікації Нацполіції України
Департамент комунікації Нацполіції України
©

Як повідомлялося, на вокзалі у Хмельницькому 29 квітня добровольці виявили підозрілих осіб із символікою держави-агресорки Росії. Так, виявили фото одного із затриманих у російській  військовій формі на тлі автомобіля із символікою "Z". 

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