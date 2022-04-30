Гранати і заборонена символіка: в Одесі затримали групу осіб, що готувала заворушення 2 травня (фото)

В Одесі затримали групу невідомих: планували влаштувати 2 травня масові заворушення у місті.
Слідство встановило, що представники місцевого криміналітету мали домовленості із російськими спецслужбами. Одесити планували дестабілізувати ситуацію в регіоні.
Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.
Група осіб мала намір влаштувати масові заворушення у місті. Зокрема, влаштувати масові протести і заколоти, які "могли б призвести до підриву державності та направлені на повалення державного ладу України". Датою реалізації злочину мало стати 2 травня.
У затриманих вилучили:
- зброю, набої;
- гранати;
- комуністичну атрибутику;
- рекламні брошури із забороненою символікою;
- інструкції по заходах конспірації та стеження.
Як повідомлялося, на вокзалі у Хмельницькому 29 квітня добровольці виявили підозрілих осіб із символікою держави-агресорки Росії. Так, виявили фото одного із затриманих у російській військовій формі на тлі автомобіля із символікою "Z".
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