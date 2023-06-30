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Гранати, міни, протитанковий гранатомет: у керівника лісгоспу на Львівщині виявили схрон зі зброєю (фото, відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На Львівщині у керівника лісгоспу виявили схрон зі зброєю / © СБУ
На Львівщині у керівника лісгоспу виявили схрон зі зброєю / © СБУ
На Львівщині у керівника лісгоспу виявили схрон зі зброєю / © СБУ
На Львівщині у керівника лісгоспу виявили схрон зі зброєю / © СБУ
На Львівщині у керівника лісгоспу виявили схрон зі зброєю / © СБУ
На Львівщині у керівника лісгоспу виявили схрон зі зброєю / © СБУ
На Львівщині у керівника лісгоспу виявили схрон зі зброєю / © СБУ
На Львівщині у керівника лісгоспу виявили схрон зі зброєю / © СБУ

За незаконне поводження зі зброєю, походження якої з’ясовують, мешканцю міста Жовква загрожує до 7 років позбавлення волі.

Співробітники СБУ та Нацполіції виявили схрон зі зброєю та боєприпасами у приватній будівлі 50-річного керівника лісгоспу у місті Жовкві Львівської області.

Як повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області, правоохоронці вилучили ручні осколкові гранати, протитанковий гранатомет, автомати, пістолети, револьвери, а також протипіхотні міни, боєприпаси до гранатомета та велику кількість бойових набоїв різного калібру.

У пресслужбі обласного управління Нацполіції уточнили, що зброю та боєприпаси було виявлено за місцем проживання зловмисника, на горищі його приватного будинку.

Під час проведення обшуку на місці працювали вибухотехніки та експерти-криміналісти поліції Львівщини. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

Правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів.

Зловмисник затриманий, за незаконне поводження зі зброєю йому загрожує покарання – до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у  Кривому Розі місцевий мешканець попався на тому, що збував зброю та боєприпаси.

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Дата публікації
Перегляди
1213
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