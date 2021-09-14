Гранати, патрони і кілограми вибухівки: на кордоні з Білоруссю СБУ знайшла велику схованку зі зброєю (фото)

Гранати, патрони і кілограми вибухівки: на кордоні з Білоруссю СБУ знайшла велику схованку зі зброєю (фото)

Наразі правоохоронці встановлюють, кому належить зброя.

Служба безпеки України на кордоні з Білоруссю виявила схованку зі зброєю. У ній знаходилися гранати, патрони і кілограми вибухівки.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, небезпечну схованку правоохоронці виявили в лісосмузі поряд з селищем Бутове Рівненській області. Знайшли її під час відпрацювання прикордонної смуги в рамках проведення навчань.

У схованці правоохоронці знайшли дві реактивні протитанкові гранати РПГ-26, вісім ручних гранат РГД-5 з запалами до них, п'ять кілограмів вибухівки, два магазини до автомата АК-74, а також 170 патронів калібру 5,45 та 7,62.

“Вилучені боєприпаси та засоби ураження направлено на проведення вибухо-технічних експертиз. Тривають слідчі дії для перевірки інформації щодо джерел походження вказаних засобів ураження, осіб, причетних до облаштування схованки, та мети використання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (“Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї”) КК України”, — розповіли в СБУ.

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