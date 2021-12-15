Гранати та бойові снаряди: у Кривому Розі чоловік їздив містом із боєприпасами у багажнику

Наразі правоохоронці вирішують питання про вручення йому підозри у скоєнні злочину.
У Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці знайшли в автомобілі у чоловіка ручні гранати та бойові снаряди.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, у селищі Миколаївка правоохоронці зупинили 51-річного водія автомобіля. Під час спілкування копи вирішили перевірити його транспортний засіб та виявили снаряди калібру 45 та 76 мм, а також дві ручні протитанкові гранати РПГ-40. Їх вилучили та направили на експертизу.
“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (“Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років”, — підкреслили у Нацполіції області.
Нагадаємо, що у Дніпрі правоохоронці накрили шахрайський call-центр, який працював у самому центрі міста.
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