Гранати та бойові снаряди: у Кривому Розі чоловік їздив містом із боєприпасами у багажнику

Гранати та бойові снаряди: у Кривому Розі чоловік їздив містом із боєприпасами у багажнику

Наразі правоохоронці вирішують питання про вручення йому підозри у скоєнні злочину.

У Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці знайшли в автомобілі у чоловіка ручні гранати та бойові снаряди.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Також читайте Боєприпас під теплотрасою: у Дніпрі у дворі житлового будинку знайшли бойовий снаряд

Як стало відомо, у селищі Миколаївка правоохоронці зупинили 51-річного водія автомобіля. Під час спілкування копи вирішили перевірити його транспортний засіб та виявили снаряди калібру 45 та 76 мм, а також дві ручні протитанкові гранати РПГ-40. Їх вилучили та направили на експертизу.

“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (“Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років”, — підкреслили у Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Дніпрі правоохоронці накрили шахрайський call-центр, який працював у самому центрі міста.

Читайте також: