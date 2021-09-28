Гранатомети, артилерійські міни та патрони: у Миколаєві начальник військового складу масово продавав зброю (фото)

Гранатомети, артилерійські міни та патрони: у Миколаєві начальник військового складу масово продавав зброю (фото)

Вкрадену зброю він зберігав в будинку, що розташваний поруч із військовою частиною.

У Миколаєві затримали військовослужбовця однієї з частин, який розпродавав зброю.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Військовий арсенал продавав начальник складу ракетно-артилерійського озброєння. Зброю, яку йому вдавалося винести за межі частини, він зберігав в спеціально побудованій будівлі. Власне, саму зброю він продавав охочим, а також міському криміналітету.

Під час слідчих дій правоохоронці задокументували факт збуту 15 гранат Ф-1 і РГД-5 з запалами і п'ять протитанкових гранатометів РПГ-22.

Під час обшуків у нього знайшли 40 артилерійських та мінометних мін, 129 пострілів ПГ-7 для РПГ, майже 600 артилерійських снарядів, 216 гранатометних пострілів ВОГ 17, майже 600 освітлювальних реактивних ракет, 49 вишибних порохових зарядів до мінометних мін, вісім розривних зарядів, димові та протитанкові гранати, майже 34 тисячі набоїв різного калібру, 49 підривачів М6 та М12.

СБУ

“Наразі зловмиснику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 (“Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”) КК України. Тривають слідчі дії, у тому числі у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 410 КК України, для встановлення інших учасників злочинної схеми розкрадання військового озброєння”, — розповіли в СБУ.

Нагадаємо, що у Чернівцях поліцейські "накрили" підпільний цех з виготовлення та зберігання зброї та наркотиків.

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