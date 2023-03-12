Гранатометника ЗСУ засудили на 5 років за відмову їхати під Бахмут: деталі

Своєю чергою солдат переконував, що наказ поїхати на позиції — "це вірна смерть", оскільки у них не було підтримки артилерії.

У Дружківці Донецької області солдата 54-ї механізованої бригади засудили до п'яти років позбавлення волі за відмову їхати під Бахмут.

Про це передає "368.media" з посиланням на вирок суду.

Інцидент трапився у липні минулого року. Зазначається, що гранатометник 54-ї механізованої бригади Максим Єрмілко отримав розпорядження в складі зведеного загону висунутись для виконання бойового завдання "на глибину взводних пунктів в район оборони". Солдат відкрито відмовився виконати наказ капітана.

Що каже військовий

Максим Єрмілко провину визнав частково. Військовий пояснив, що у березні отримав осколкове поранення ноги й руки. Його відправили до шпиталю у Первомайськ.

У квітні гранатометник приїхав у військову частину. Позиції бригади були у Мар’їнці. Там він перебував з квітня до 14 липня. Єрмілко стверджує, що позиції не були належним чином облаштовані, не було тилових позицій і ротації.

Боєць пояснює, що відмовився йти на позиції у зв’язку з тим, що у нього був поганий психологічно-моральний стан. Він наполягав на тому, що солдатам треба відпочити, набрати нових людей, зробити злагодження. Злагодження відбувається 2-3 місяці. Чоловік переконував, що наказ поїхати на позиції — "це вірна смерть", оскільки у них не було підтримки артилерії.

Водночас, на той час у Бахмуті ще не було штурмових дій не було, вони розпочались у вересні 2022 року. Всього їхати на нове місце дислокації відмовилось семеро вояків.

Єрмілка визнали винним та призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Україні ухвалили закон про посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових наказів.

Зокрема, про його ухвалення просив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Читайте також:

Українець дезертирував з французької армії, щоб захищати Батьківщину