Грант малому бізнесу в розмірі 4000 євро від Мінцифри: хто отримає і як оформити

Грант малому бізнесу в розмірі 4000 євро від Мінцифри: хто отримає і як оформити

В Міністерстві цифрової трансформації України запускають програму мікрогрантів для підтримки малого бізнесу в умовах війни. Розрахована вона на 300 мікро- та малих підприємств. Розмір фінансової допомоги - 4000 євро. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як отримати кошти.

Про можливість отримати мікрогрант повідомили в телеграм-каналі "Дія".

Через повномасштабне російське вторнення багато українських бізнесменів та малих підприємств мусили повністю закритися або тимчасово припинити свою діяльність. А тому Мінцифри разом з українськими і міжнародними партнерами вирішили запустити грант для мікробізнесу та малих підприємств у розмірі 4000 євро (близько 125 тисяч гривень).

Хто може розраховувати отримати кошти

Щоб подати заявку на отримання мікрогранту підприємства повинні:

бути зареєстрованими не пізніше 31 грудня 2021 року в Сумській, Чернігівській, Херсонській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Луганській, Донецькій, Київській областях;

бути тимчасово переміщеними до іншої області або пошкодженими внаслідой бойових дій (і можуть підтвердити цей факт).

У відборі пріоритет буде надаватися тим компаніям, які створюють товари, які необхідні для ЗСУ, або життєво необхідні для українців продукти. В комісії відбору будуть брати участь незалежні бізнес-експерти.

Як оформити заявку

Оформити заявку на отримання 4000 євро для розвитку малого бізнесу можна на порталі "Дія". Для цього спочатку потрібно авторизуватися за допомогою Дія.Підпис, Апаратного чи Файлового ключа.

Проєкт реалізує програма "EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП" разом з Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, порталом "Дія", Дія.Бізнес та Офісом з розвитку підприємництва та експорту. Фінасування проєкт отримає від уряду Німеччини та Європейського Союза. через програму технічної підтримки 2EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП".