Гравця ФК "Хуст" працівники ТЦК просто з вокзалу забрали до військкомату: що відомо

Гравця ФК "Хуст" Миколу Сираша працівники ТЦК просто з вокзалу доправили до військкомату. На момент затримання футболісту виповнилося 25 років, хоча закон про мобілізацію ще не вступив у дію.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці футбольної команди "Хуст".

Микола Сираш

"У славнозвісному Хустському ТЦК свої правила незаконного утримання людей. Звʼязок з футболістом на цей момент відсутній. Подальша доля – невідома", – деталізували у команді.

Там застерігають, що чемпіонат України на межі зриву. Річ у тім, що команди відмовляються їхати до Хусту через дії місцевого ТЦК. Як зазначається, декілька клубів в Україні визнали критично важливими об'єктами, відповідно їхні гравці отримали бронювання від мобілізації.

"Чи можливе проведення всеукраїнських змагань, в яких буде брати участь 3 клуби? Що робити іншим клубам? Про яку конкуренцію та розвиток футболу може йти мова? Чи можуть працювати українські професійні клуби в таких умовах", – підсумували у ФК "Хуст".

Раніше голова Мінспорту прокоментував бронювання футболістів.

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