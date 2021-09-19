Грався у російську рулетку: в Харкові чоловік вистрелив собі у скроню

Грався у російську рулетку: в Харкові чоловік вистрелив собі у скроню

Постраждалого забрали медики.

У Харкові 42-річний чоловік вистрілив собі у скроню під час гри у російську рулетку з пневматичним пістолетом. З’ясувалося, що він перебував у нетверезому стані.

Про це повідомили у Центрі екстреної меддопомоги.

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Нетверезого чоловіка з пораненням голови забрали до лікарні невідкладної допомоги.

"Перебуваючи у стані хмільного сп'яніння, чоловік з незрозумілих причин вирішив погратися у російську рулетку з пневматичним пістолетом. Результатом такої гри і стало поранення правої скроні", — зазначили в центрі.

Медики надали чоловіку першу допомогу. Пораненого госпіталізували до нейрохірургічного відділення.

Нагадаємо, 32-річний киянин вистрілив кілька разів у груди та шию 28-річному брату.

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