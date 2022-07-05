"Граються в камікадзе": у Чернігові рятувальники дістають з річки боєприпаси, а поряд купаються люди (фото)

"Граються в камікадзе": у Чернігові рятувальники дістають з річки боєприпаси, а поряд купаються люди (фото)

Піротехніки та водолази протягом 5-6 липня обстежують чернігівський пляж "Золотий берег" та акваторію Десни на наявність боєприпасів. Так, під час такого обстеження були виявлені чотириметрові залишки реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Водночас у річці неподалік купалися люди, серед яких було багато дітей.

Про це повідомили в ДСНС України.

За допомогою спецобладнання піротехніки дістали з води залишки "Ураганів", завантажили їх у броньований автомобіль "КраЗ" та вивезли до безпечного місця для подальшої утилізації.

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"Але поговорити ми хочемо не про це. Якщо ви уважно подивитесь на фото, ви побачите багато людей, які купаються, на задньому плані. Це переважно діти. Розпочинаючи свою роботу, піротехніки, звісно, попереджають про небезпеку та просять розійтися, або, принаймні, вийти із води та відійти на безпечну відстань. Зробили це і чернігівські піротехніки. Однак, як бачимо, це аж ніяк не вплинуло на відпочивальників", – йдеться у повідомленні надзвичайників.

"Ми хочемо запитати у вас, шановне товариство: скажіть, що іще повинні робити рятувальники, аби люди припинили гратися у камікадзе та плавати у водоймах, дно яких усіяне смертоносними залізяччям?" – звернулися в ДСНС.

Там додали, що регулярно детально розповідають про усі потенційні небезпеки в час війни, проте коли бачать таке – опускаються руки.

Нагадаємо, в курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області двоє чоловіків підірвалися на невідомій вибухівці під час запливу в морі.

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