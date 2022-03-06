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"Граждане России, для вас это борьба и за вашу страну" - Зеленский призвал россиян не молчать

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"Граждане России, для вас это борьба и за вашу страну" - Зеленский призвал россиян не молчать

Зеленский призвал россиян также бороться за свою страну и не молчать.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян также бороться за свою страну и не молчать о путинском терроре в Украине.

Об этом он заявил 6 марта в видеообращении.

"Граждане Российской Федерации делают точно такой же выбор прямо сейчас. В эти дни, в эти часы, между жизнью и рабством. Сегодня, завтра, в ближайшую неделю. Это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГОМ, материальным потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность. 

Социальные сети, друзья, знакомые, и незнакомые, коллеги и родственники вас должны услышать. Мы украинцы, мы хотим мира! 

Граждане России, для вас это борьба не только за мир в Украине, это борьба и за вашу страну. За то лучшее, что в ней было. За свободу, которую вы видели, за достаток, который вы чувствовали. Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность, а отвечать ей будут только репрессии. Не молчите!" - сказал президент Украины. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
 

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