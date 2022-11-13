Гребли всіх, від осла до білок: з'явилося відео, як командування ЗС РФ у Херсоні особисто краде єнотів із зоопарку

Російські окупанти перед виведенням військ обікрали Херсон.
Російські окупанти повивозили з Херсона усе, що могли вивезти. Прихопили навіть дитячий паровозик і єнотів із зоопарку.
Відео, як високі чини ЗС РФ у Херсоні цуплять єнотів із зоопарку, виклали в Мережі.
На кадрах видно, як російський вояка виловлює по одному єнотів у вольєрі. Він хапає тварин за хвіст і жбурляє до коробки.
"Варто поточнити, що єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто якийсь дурний солдат, а саме російське командування. У Крим вони вивезли більшу частину колекції зоопарку: від лами та вовка до осла та білок", - прокоментував Олександр Тодорчук, засновник руху UAnimals .
Нагадаємо, що фахівці ЗСУ на Донбасі викрали БпЛА Mavic російських окупантів у присутності пропагандиста Сладкова. БпЛА поцупили просто в небі. Вартість дрона становить понад 100 тисяч гривень.
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