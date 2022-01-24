"Гречку забули": на Буковині налякана депутатка закупила сірники, сіль та борошно

"Гречку забули": на Буковині налякана депутатка закупила сірники, сіль та борошно

У коментарях депутатці запропонували ініціювати виділення коштів на територіальну оборону Чернівців.

Депутатка Чернівецької міської ради Тетяна Шепелько через загрозу нової російської агресії заявила, що вона купила сіль, борошно та сірники.

Також читайте Агресія Росії: парламентська опозиція вимагає негайно провести закрите засідання за участі президента

Про це депутатка написала в Facebook.

"Це бажання з підсвідомості і ти не можеш чинити спротив. Я купила сірники, сіль і пакет борошна 5 кг. А що купили ви?" - написала налякана депутатка.

У коментарях користувачі соцмережі зауважили, що Тетяна Шепелько забула придбати гречку. Інші ж наголосили, що потрібно зберігати спокій.

Начальник управління контролю за благоустроєм міста Чернівецької міської ради Сергій Обшанський рекомендував депутатці ініціювати зміни в бюджеті та виділити кошти силам територіальної оборони Чернівців.

Скріншот з Facebook

Скріншот з Facebook

Скріншот з Facebook.

Читайте також: