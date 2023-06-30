Ґрета Тунберг в Україні отримала несподіваний подарунок (фото)

Екоактивістка побувала на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.
Під час свого візиту до України у четвер, 29 червня, екоактивістка Ґрета Тунберг отримала у подарунок від "Укрзалізниці" апсайклінгову кепку із залізничної білизни.
Про це повідомила "Укрзалізниця" у Мережі.
Зазначається, що Ґрета Тунберг - особлива пасажирка для "Укрзалізниці", адже давно і послідовно "пропагує" поїзди як екологічну альтернативу іншому транспорту.
"Ми знайшли як віддячити: на Ґреті сьогодні апсайклінгова кепка із залізничної білизни, а ще познайомили її з блокнотами від No Waste Ukraine та українського стартапу ReLeaf з переробленого опалого листя, пластикових кришечок та макулатурного картону", - йдеться у дописі.
Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни після зустрічі з президентом побувала й у новому дитячому просторі київського вокзалу та лишила українським дітям декілька приємних сюрпризів.
Нагадаємо, що у четвер, 29 червня, відома екоактивістка Ґрета Тунберг у складі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни побувала на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.
Раніше Ґрета Тунберг висловила свої співчуття українському народу через екоцид, який влаштували російські агресори, підірвавши Каховську ГЕС.
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