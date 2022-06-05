Грибаускайте про членство України в ЄС, безпековий союз та проблеми з корупцією

Експрезидентка Литви прокоментувала підсумок перших ста днів повномасштабної війни Росії проти України.

Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте вважає, що попри заяви деяких європейських політиків, країни очікують на членство України в ЄС. Однак, за її словами, не варто сподіватися на швидкий вступ.

Про це вона розповіла в інтерв’ю ведучій "1+1" Наталії Мосейчук.

"Вони будуть достатньо позитивно налаштовані, щоб запросити Україну як кандидата в ЄС. Звичайно, я не кажу що це трапиться за місяць. Але ви будете кандидатом, це очевидно. Рано чи пізно, ви станете членом Євросоюзу. Я намагаюся пояснити моїм колегам та партнерам у ЄС, даю інтерв'ю у своїй країні, і на заході. Я кажу, що Україна б’ється за своє членство у ЄС кожної хвилини. На полі бою на своїй землі. Адже ви, українці, захищаєте безпеку Європи, ви захищаєте європейські демократичні цінності усього світу. І уже через це ви варті цього членства. Ви вже у ЄС, у європейській родині", - наголосила вона.

Щодо члентсва України в ЄС, то Даля Грибаускайте вважає, що це не станеться миттєво. Оскільки для цього Україні треба провести ряд реформ та змін. Як приклад, вона навела власну країну – Литву, шлях членства якої до Євросоюзу тривав 10 років.

"10 років реформ підготовки і так далі. Звичайно, після такої війни триватиме відбудова вашої країни, знадобляться важливі реформи. Також потрібно буде завершити ті реформи, що ви почали до війни. Але я переконана, що не буде великого опору щодо вашого членства. Водночас, це займе трохи часу", - резюмувала вона.

Даля Грибаускайте також прокоментувала бачення оголошеного безпекового союзу України, Великої Британії, Польщі та США. Вона наголосила, що цей союз не може стати альтернативою Євросоюзу.

"Це в цілому не може бути альтернативою чомусь. Це безпековий союз. Такі союзи несподівано виникали під час Холодної війни, після Другої світової. Адже інколи особливі рішення потребують особливих союзів. І ми маємо такі приклади. Пропозиції від США та Великої Британії, такі пропозиції не дивні. Звичайно, ми досі не знаємо деталей. Поки що це у вигляді ідеї, це досі не матеріалізовано у якомусь вигляді. Але якщо ми подивимося на безпекові рішення, інколи це робиться не усією організацією НАТО, а деякими членами альянсу. Наприклад, ми бачили такі союзи у Лівії та Сирії. Це не була участь усього НАТО. Це був союз 5-6 різних країн. Тож усе можливо. Якщо виникне необхідність – союз з'явиться. Але це не буде дублікатом або заміною ані НАТО, ані ЄС", - заявила ексглава Литви.

Політикиня також прокоментувала питання корупції в Україні, та як вони може завадити післявоєнній відбудові країни.

"Я думаю, корупція досі має місце, вона не зникла. Після війни, я впевнена, найбільшим викликом, я не кажу проблемою, а викликом, стане величезна кількість фінансової допомоги, яка йтиме до вашої країни для реставрації і відбудови. І саме можлива корупція буде під найбільшою увагою від донорів. Ніхто не захоче давати фінансову підтримку країні, яка не здатна впоратися із корумпованими інстинктами", - говорить Грибаускайте.

Вона наголосила, що після війни в України буде цей виклик – спробувати прозоро і відповідально використати всю допомогу.

Нагадаємо, експрезидентка Литви прокоментувала підсумок перших ста днів повномасштабної війни Росії проти України.

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