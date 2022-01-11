Грибок та пліснява: на Херсонщині школа, на ремонт якої витратили 2,4 млн грн, опинилася в аварійному стані

Грибок та пліснява: на Херсонщині школа, на ремонт якої витратили 2,4 млн грн, опинилася в аварійному стані

Тепер усувати недоліки хочуть за гроші батьків.

У місті Генічеськ на ремонт школи № 4 з бюджету витратили 2 млн 440 тисяч гривень. Однак приміщення для перебування дітей наразі непридатне - на стінах з’явилися грибок та пліснява.

Про це пише місцеве видання genichesk.ipc.org.ua.

Через те, що тендер провели восени ремонтні роботи, пов’язані із зняттям покрівлі, проводилися під час сирої погоди, що призвело до значних проблем.

“Тендер провели у жовтні. Роботи велися восени та взимку, того часу були дощі та сніг. Як наслідок, приміщення коридорів і класів наразі опинилися в аварійному стані. До мене звертаються батьки дітей, які мали піти на навчання вже 10 січня, присилають фото та відео, що свідчать про аварійний стан приміщень, де на стінах грибок та пліснява. Тепер усувати недоліки хочуть за гроші батьків. А на ремонт були виділені кошти громади, кошти платників податків”, – зазначив депутат Генічеської міської ради Сергій Мухін.

Фото:genichesk.ipc.org.ua

Згідно з відкритими даними, у жовтні минулого року був проведений тендер на капітальний ремонт даху корпусу №1 Генічеського закладу загальної середньої освіти №4 Генічеської міської ради. Очікувана вартість робіт – 2 484 500 гривень. Замовник – Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів освіти Генічеської міської ради. переможець відкритих торгів – ПП "ЮРБУД", яке запропонувало 2 млн 440 тисяч гривень. Строк виконання робіт: 31 грудня 2021 року.

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Раніше повідомлялося, що учні столичної школи №162 переповненої на майже 50% більше потужностей, на уроках дихають хлоркою та вчаться в класах із полущеними стінами. Батьки на це регулярно скаржаться, а в дирекції школи та відділі освіти кажуть – чекають грошей на ремонт.

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