Григорій Козловський та ФК «Рух» знову оперативно допомогли ЗСУ, у серпні – аж на 8 млн

До Дня Незалежності бійці 45-ї окремої артилерійської бригади отримали від ФК “Рух” та його засновника Григорія Козловського 10 антиланцетних комплексів «Зозулька» та інше господарське спорядження. На цю допомогу витратили майже півтора мільйона гривень.

«Цей місяць видався особливо плідним у плані допомоги для наших військових. Кілька днів тому на фронт відправили дрони, які закупив ФК «Рух» та Григорій Козловський у межах ініціативи «Пташки Перемоги» під патронатом Львівської ОВА. На це клуб витратив 4 мільйона гривень. А тепер ми допомагаємо 45-ій окремій артилерійській бригаді. Ми тісно співпрацюємо, щонайменше раз на місяць у нас зустріч, на якій ми отримуємо завдання, чим «Рух» має забезпечити військових», – сказав Григорій Козловський. При цьому він відзначив, що в цілому у серпні ЗСУ допомога склала майже 8 млн грн.

У вересні «Рух» планує забезпечити бійців 45-ї бригади комплексами «Зозулька». Завданням цього комплексу є створення вакуумної зони поблизу військових, аби туди не змогли потрапити баражуючі снаряди типу «Ланцет». Розробники «Зозульки» планують допрацьовувати комплекс, аби він протидіяв ще й дронам окупантів.

Григорій Петрович Козловський підкреслив: «Важливо зараз розуміти, що війна ще не закінчилась, а отже нам потрібно продовжувати допомагати ЗСУ. Загалом ФК «Рух» тільки в серпні витратив майже 8 мільйонів гривень на потреби наших захисників», – підсумував засновник «жовто-чорних».

Військові вдячні ФК «Рух» та БО «Рух у майбутнє», адже вони неодноразово відгукувались на запити захисників та оперативно доставляли потрібне спорядження та техніку.

Раніше відомий львівський меценат та засновник ФК «Рух» передали на потреби 45-ої окремої артилерійської бригади комплектуючі до системи Starlink. Загальна сума допомоги склала понад 800 тисяч гривень.

І це - не разові акції з боку ФК «Рух» та його засновника Григорія Козловського. Взимку 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ отримала інноваційні сучасні дрони. Ці квадрокоптери облаштовані тепловізійними камерами нічного бачення. Серед моделей, які передав ФК «Рух», модифіковані дрони Djimatrice 30 і Djienterprise.

А навесні ФК «Рух» і його засновник Григорій Козловський передали 45 окремій артилерійській бригаді ЗСУ сім квадрокоптерів DJI Mavic 3 та партію з шести безпілотників «Мара».