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Григорій Козловський знову відзначений медаллю, грамотами та іншими нагородами українських військових Актуально

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Григорій Козловський / ©
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Львівський бізнесмен, президент футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський вкотре отримав кілька відзнак і нагород за допомогу Збройним Силам України в умовах російської агресії.

Заохочувальною відзнакою-медаллю «За особливу службу ІІІ ступеня» Григорія Козловського нагородив тво командувача Сухопутними військами Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Окрім цього, львівський бізнесмен отримав подяку від 45-ї Окремої артилерійської бригади. «Командування 45 Окремої артилерійської бригади висловлює Вам щиру подяку за надання допомоги нашій військовій частині. У цей важкий для України час Ваш вклад у розвиток та становлення матеріальної бази дає можливість військовослужбовцям частини якісно виконувати завдання із захисту незалежності України, миру і спокою українських громадян. Висловлюємо щиру подяку за розуміння та ставлення з повагою до нелегкої служби українських вояків», - йдеться у тексті відзнаки за підписом командира 45 ОАБр полковника Олега Файдюка.

Також Подяку висловили бійці 47-ї артилерійської бригади – «за вагому участь у формуванні бригади, дієвий внесок у справі знищення ворога та активну допомогу українському війську в боротьбі за нашу перемогу».

Ще одна грамота надійшла від 184-го Навчального центру – за тісну співпрацю та надання волонтерської матеріальної допомоги.

Щирі слова вдячності Григорію Козловському висловив і Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки – «за тісну та багаторічну співпрацю, активну життєву і громадську позицію, патріотизм, надзвичайну самовіддану працю щодо сприяння та допомоги Збройним силам України».

«З початку війни і я як громадянин та бізнесмен, і футбольний клуб «Рух» не могли стояти осторонь потреб української армії та вимушених переселенців. Переконаний, що кожен може і мусить докласти максимум зусиль, щоб наблизити перемогу. Я та мої однодумці роблять це доступним нам способом – задовольняючи актуальні потреби армії, конкретних підрозділів ЗСУ та територіальної оборони. Пишаюся тим, що мої скромні заслуги були оцінені – всі подяки та грамоти займуть гідне місце у моєму робочому кабінеті. Такі відзнаки змушують потроїти зусилля та працювати на спільну перемогу ще наполегливіше. Сподіваюся, це послужить позитивним прикладом для інших бізнесменів активніше допомагати нашим бійцям», - зазначив Григорій Козловський.

Як повідомлялося, в кінці серпня президент футбольного клубу «Рух» передав двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій. У травні Григорій Козловський був нагороджений відзнакою «Знак пошани» за допомогу ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
592
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