Григорія Чапкіса поховали у Києві: хто з зірок прийшов провести маестро в останню путь

Хореографа поховали на Байковому кладовищі.

Сьогодні, 18 червня, в останню путь провели легендарного українського хореографа і суддю проєкту "Танці з зірками" Григорія Чапкіса.

Проводи відбувалися у центрі Києва, у Національній Філармонії України. Як передав журналіст ТСН.ua, на прощанні були присутні близько 50 осіб. Багато з них учні Григорія Миколайовича, а також його колеги. Серед представників шоу-бізнесу були Влад Яма, Павло Зібров. Також попрощатися з легендою приїхав президент України Володимир Зеленський.

ТСН.ua

ТСН.ua

ТСН.ua

ТСН.ua

ТСН.ua

ТСН.ua

ТСН.ua

У столичній філармонії попрощалися з легендарним хореографом Григорієм Чапкісом: труну повезли на Байкове кладовище

Аби провести Чапкіса в останню путь, спеціально з США прилетів син маестро, хореограф Грег Чапкіс, також прилетіли старша донька Григорія Миколайовича Лілія з донькою Анною Сафрончик та онукою.

Після цього Григорія Миколайовича поховали на Байковому кладовищі. На самі похорони приїхали співачка Камалія з мамою, хореографиня Ілона Гвоздьова та танцівник Дмитро Дікусар.

ТСН.ua

ТСН.ua

Григорія Чапкіса поховали на Байковому кладовищі

Як розповів нам Грег Чапкіс, на похороні також була присутня дружина легендарного хореографа Міла, з якою він побрався 2020-го і яка молодша від нього на 51 рік. За словами Грега, жінка до останнього була поруч з Григорієм Миколайовичем і дуже підтримувала його родину.

Нагадаємо, син Григорія Чапкіса прокоментував слова хореографа про складні стосунки у родині. Грег Чапкіс розставив крапки над "і".

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