Гриміли вибухи і палали пожежі: які регіони України вночі атакували "Шахеди"

У ніч проти 23 березня 2025 року окупанти випустили по Україні майже 150 "Шахедів".

Про деталі атаки повідомили у Повітряних силах України.

"Противник атакував 147 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Приморськ – ТОТ Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 97 "Shahed" (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни. Цієї ночі противник застосував більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці), дронів-імітаторів, відповідно — 25", - уточнили у відомстві.

Унаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти неділі, 23 березня, масовано атакувала Київ "Шахедами". Кількість загиблих зросла до трьох осіб. Серед них - дитина. У результаті нальоту дронів є поранені та загиблі, виникли пожежі, зафіксовані страшні руйнування у 5 районах міста.

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