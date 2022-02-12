Грип та ГРВІ: скільки українців захворіло

Грип та ГРВІ: скільки українців захворіло

За результатами лабораторних досліджень зразків від пацієнтів визначено віруси грипу А(Н3) у Рівному та Києві.

З 31 січня до 6 лютого 2022 року в Україні на ГРВІ, включно із коронавірусною інфекцією, захворіли 484 989 людей, із них 157 211 (32,4%) — діти віком до 17 років.

Про це інформує Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Інтенсивний показник захворюваності — 1 282,9 на 100 тисяч населення. Це на 16,3% більше показника за аналогічний період минулого сезону і відповідає дуже високому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Дуже високий рівень епідемічної активності захворюваності на ГРВІ зафіксували в 16 областях, ще в 5 — високий. У 3 областях і м. Київ епідактивність відповідає середньому рівню.

У рутинній системі епідеміологічного нагляду за ГРВІ у Вінницькій області у зразках матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип визначено віруси грипу типу В, в Одеській — віруси грипу типу А не субтипований, у Херсонській — віруси грипу типу А(Н3).

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ здійснюють у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу у закладах первинної медико-санітарної допомоги і дозорних лікарнях.

Так, у закладах ПМСД зареєстровано 528 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ). Захворюваність серед дорослого населення становила 806,3 на 100 тис., серед дітей віком до 17 років — 1 030,9.

За результатами лабораторних досліджень зразків від пацієнтів із ГПЗ визначено віруси грипу В у м. Вінниця та віруси грипу А(Н3) у м. Київ.

З початку епідемічного сезону з-поміж 5 702 пацієнтів із ГПЗ лабораторно обстежено 848 (14,9%), у 362 (42,7%) випадках отримано позитивні результати на коронавіруси SARS-CoV-2, NL63, аденовіруси, риновіруси, бокавіруси, метапневмовіруси, віруси парагрипу, RS-віруси, віруси грипу А(Н3), А не субтиповані, В. Показники на 10,1% більше, ніж за аналогічний період минулого епідемічного сезону.

У дозорних лікарнях за звітний тиждень зареєстровано 580 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), із них 88 (15,2%) — діти віком до 17 років. Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 13,4%.

За результатами лабораторних досліджень зразків від пацієнтів із ТГРІ визначено віруси грипу А(Н3) у м. Рівне та м. Київ.

З початку епідемічного сезону з-поміж 8 362 пацієнтів із ТГРІ лабораторно обстежено 795 (9,5%), отримано 265 (33,3%) позитивних результатів на віруси респіраторної групи інфекцій: RS-вiруси, риновіруси, бокавіруси, коронавіруси OC43, SARS-CoV-2, віруси грипу А(Н3), A не субтиповані. У порівнянні з аналогічним періодом минулого епідсезону кількість позитивних визначень збільшилася на 18,5%.

За тиждень проти грипу вакцинувалися 5 264 людини, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 155 570 людей, зокрема 93 310 — з груп медичного та епідемічного ризиків.

Загалом із початку епідемічного сезону, з 4 жовтня до 6 лютого 2022 року:

перехворіло 11,6% населення країни; зареєстровано 5 702 пацієнтів із ГПЗ; зареєстровано 8 362 пацієнтів із ТГРІ; летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.

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