Гривня продовжує рух у бік зміцнення: курс валют на 23 жовтня в обмінниках

Курс гривні у столичних обмінниках зміцнився до 40,80 грн/дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках 23 жовтня загалом залишився на рівні попереднього показника – 40,80 грн/дол., щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок і становить 39,30 грн/євро.

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Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,30 грн за дол., євро – 37,50 грн за євро. Купити в банку долар можна за 40,70, а євро - за 37,70.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Це пов'язано з економічним станом України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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