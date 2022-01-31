"Гріємося під ковдрою": студенти одеського гуртожитку показали кімнати з цвіллю і без опалення

"Гріємося під ковдрою": студенти одеського гуртожитку показали кімнати з цвіллю і без опалення

Студенти обурені умовами проживання.

В Одесі студенти зняли на відео, як виглядають їхні кімнати, і розповіли, як вони живуть.

Відповідні кадри показав місцевий Телеграм-канал,

Зокрема, на відео показано гуртожиток №3 Одеського політехнічного університету. Будівля розташована за адресою: провулок Матросова, 1-а. На кадрах видно, як стеля і стіни вкриті тріщинами і цвіллю.

"Води гарячої немає, опалення теж немає. Гріємося пляшками з окріпом під ковдрою", - кажуть студенти. Зі слів студентів, вони стабільно сплачують 2 500 гривень кожен семестр за проживання.

Користувачі Мережі прокоментували, а деякі навіть іронічно:

Шкода хлопців, чесно, дуже шкода

Який кошмар

Це ж небезпечно, постійно дихати цвіллю

Тю, класний ремонт

Це ж Європа

Зніміть кімнату собі

"Гріємося пляшками з окропом": в Одесі студенти показали, як живуть в гуртожитку

Нагадаємо, користувачів Мережі обурили фото жахливих умов проживання у студентському гуртожитку НАУ №11, який розташований на вулиці Ніжинській в Києві. Вбиральні та душові у вкрай поганому стані, раковини побиті, ремонту не було дуже давно. Водночас адміністрація Національного авіаційного університету категорично заперечила факт наявності вказаних недоліків у гуртожитку №11 Студентського містечка НАУ. Там запевняють, що наведеним фотографіям декілька років. А ремонт почали робити від лютого 2021 року, після зміни керівництва закладу.

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