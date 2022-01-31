"Гріємося під ковдрою": студенти одеського гуртожитку показали кімнати з цвіллю і без опалення

Студенти обурені умовами проживання.
В Одесі студенти зняли на відео, як виглядають їхні кімнати, і розповіли, як вони живуть.
Відповідні кадри показав місцевий Телеграм-канал,
Зокрема, на відео показано гуртожиток №3 Одеського політехнічного університету. Будівля розташована за адресою: провулок Матросова, 1-а. На кадрах видно, як стеля і стіни вкриті тріщинами і цвіллю.
"Води гарячої немає, опалення теж немає. Гріємося пляшками з окріпом під ковдрою", - кажуть студенти. Зі слів студентів, вони стабільно сплачують 2 500 гривень кожен семестр за проживання.
Користувачі Мережі прокоментували, а деякі навіть іронічно:
- Шкода хлопців, чесно, дуже шкода
- Який кошмар
- Це ж небезпечно, постійно дихати цвіллю
- Тю, класний ремонт
- Це ж Європа
- Зніміть кімнату собі
Нагадаємо, користувачів Мережі обурили фото жахливих умов проживання у студентському гуртожитку НАУ №11, який розташований на вулиці Ніжинській в Києві. Вбиральні та душові у вкрай поганому стані, раковини побиті, ремонту не було дуже давно. Водночас адміністрація Національного авіаційного університету категорично заперечила факт наявності вказаних недоліків у гуртожитку №11 Студентського містечка НАУ. Там запевняють, що наведеним фотографіям декілька років. А ремонт почали робити від лютого 2021 року, після зміни керівництва закладу.
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