Російська церква втрачає позиції: Верховний Суд визнав законним перехід з УПЦ МП до ПЦУ

Верховний Суд вперше ухвалив рішення, яким визнав законним перехід релігійної громади з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

Про це йдеться у повідомленні Верховного Суду у Facebook.

Частина жителів села Калинівка Житомирського району Житомирської області вирішила добровільно змінити канонічну приналежність, але цей крок було оскаржено до суду.

Суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову відмовили. Справа пішла до Великої палати ВС.

За словами адвокатів, 3 квітня Верховний Суд ухвалив остаточне рішення про законність такого переходу.

"Загалом важливість цього рішення для процесу переходу релігійних громад України з УПЦ МП до ПЦУ, який триває від 2019 року, важко переоцінити, адже воно стане прецедентним для всіх інших подібних спорів і надасть впевненості в законності такого переходу релігійним громадам, які ще вагаються ухвалювати рішення про вихід з УПЦ МП", – прокоментували ситуацію адвокати Православної церкви України виданню "Українська правда".

Нагадаємо, як раніше повідомляв ТСН.ua, всім священникам Російської православної церкви (РПЦ) наказано щодня читати молитву "про СВО та перемогу російської зброї" у війні проти України.

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