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Британський принц Гаррі відвідав Україну з неоголошеним візитом
Раніше Україну відвідувала герцогиня Единбурзька Софі.
Принц Великої Британії, герцог Сассекський Гаррі прибув з візитом до України, де провів зустріч з постраждалими від російської агресії у львівському центрі реабілітації Superhumans.
Про це йдеться у повідомленні BBC.
"Принц Гаррі відвідав центр Superhumans у західному місті Львів, який займається реабілітацією поранених військовослужбовців і цивільних осіб. Його супроводжувала делегація з Фонду "Ігри нескорених" (Invictus Games Foundation), включно з чотирма ветеранами, які самі проходили подібну реабілітацію", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що Гаррі під час візиту провів зустріч з пацієнтами та медичними працівниками, а також з міністром у справах ветеранів України Наталією Калмиковою.
"Візит до Superhumans мав на меті ознайомлення з підтримкою та реабілітаційними послугами, які надаються в країні, що перебуває у стані активної війни", - зазначається у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що принц Гаррі припинив будь-яке спілкування з кузиною після того, як дізнався, що Євгенія обідала з його заклятим ворогом Пірсом Морганом.
Ми раніше інформували, що Король Чарльз підтримав Україну на публічному заході в Лондоні.