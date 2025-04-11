Британський принц Гаррі відвідав Україну з неоголошеним візитом

Принц Гаррі в Україні / © BBC

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Принц Великої Британії, герцог Сассекський Гаррі прибув з візитом до України, де провів зустріч з постраждалими від російської агресії у львівському центрі реабілітації Superhumans.

Про це йдеться у повідомленні BBC.

"Принц Гаррі відвідав центр Superhumans у західному місті Львів, який займається реабілітацією поранених військовослужбовців і цивільних осіб. Його супроводжувала делегація з Фонду "Ігри нескорених" (Invictus Games Foundation), включно з чотирма ветеранами, які самі проходили подібну реабілітацію", - йдеться у повідомленні.

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Принц Гаррі відвідав Україну / © BBC

Повідомляється, що Гаррі під час візиту провів зустріч з пацієнтами та медичними працівниками, а також з міністром у справах ветеранів України Наталією Калмиковою.

Принц Гаррі відвідав Україну / © BBC

"Візит до Superhumans мав на меті ознайомлення з підтримкою та реабілітаційними послугами, які надаються в країні, що перебуває у стані активної війни", - зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі припинив будь-яке спілкування з кузиною після того, як дізнався, що Євгенія обідала з його заклятим ворогом Пірсом Морганом.

Ми раніше інформували, що Король Чарльз підтримав Україну на публічному заході в Лондоні.