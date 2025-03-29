Земельная ділянка / © Pixabay

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Передача земельної ділянки неповнолітній дитині — процес, що вимагає юридично грамотного оформлення, якщо зробити все вірно, не буде ніяких проблем.

Про це повідомляє Земельний фонд України.

Що необхідно знати

Дитина вважається малолітньою, якщо їй ще не виповнилося 14 років.

Малолітня дитина не має права самостійно підписувати договір, тому від її імені діють законні представники — батьки або опікуни.

Якщо батьки одночасно виступають і дарувальниками, і представниками дитини, їм необхідно отримати дозвіл від органу опіки та піклування.

Договір дарування обов’язково має бути засвідчений нотаріусом та зареєстрований у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Що потрібно для оформлення дарування

Зібрати необхідні документи:

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Паспорт та ідентифікаційний код (ІПН) дарувальника.

Свідоцтво про народження дитини.

Документи, що підтверджують право власності на землю (державний акт або витяг із реєстру).

Довідку про відсутність обтяжень та заборон на земельну ділянку.

Підписати договір дарування у нотаріуса.

Оформити реєстрацію права власності дитини на земельну ділянку.

Після дарування неможливо повернути землю назад, а після досягнення 18 років дитина зможе самостійно розпоряджатися нею.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Херсоні сирота зі Скадовського району вчинив акт самоспалення біля будівлі обласного Держгеокадастру, намагаючись привернути увагу до своєї проблеми.