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Яєшня над розплавленим металом: як ведучий Дмитро Комаров працював горновим доменної печі на «Запоріжсталі»
Ведучий популярної телепрограми «Світ навиворіт. Україна» Дмитро Комаров вперше показав зсередини, як працює один із найпотужніших металургійних гігантів країни — легендарна Запоріжсталь компанії Метінвест.
Це не просто завод — це місто у місті, і його видно навіть з космосу. А Комаров не просто знімав, а особисто став частиною команди: працював вантажником та горновим доменної печі, щоб відчути на собі всі виклики металургійної професії.
Глядачі побачать унікальні кадри: репортаж із середини мартенівської печі — те, чого ще не робив жоден український журналіст. Також Комаров проведе власний експеримент — спробує приготувати яєчню над розпеченим чавуном.