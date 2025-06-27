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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Общество
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Кейт і Вільяма Уельських жорстко розкритикували: що сталося

Активісти PETA, які захищають права тварин, розкритикували принца та принцесу Уельських.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт та Вільям Уельські

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Королівська пара піддалася критиці з боку захисників прав тварин, тому що у їхнього улюбленого кокер-спанієля Орли з’явилися щенята.

На честь дня народження принца Вільяма було опубліковано нову фотографію принца, де він був в оточенні цуценят. А раніше повідомлялося, що собака Уельських — Орла — народила чотирьох цуценят минулого місяця, а фотографія була зроблена принцесою Уельською у Віндзорі в сонячний день на початку червня.

Принц Вільям з щенятами

Принц Вільям з щенятами

Ця фотографія розтопила серця людей по всьому світу, але організація PETA розкритикувала королівське подружжя за те, що вони «відірвалися від реальності» і розводять собак, у той час, коли притулки для тварин по всьому світу «переповнені цуценятами, які відчайдушно потребують другого шансу знайти довгоочікуваний дім».

Благодійна організація закликала Вільяма і Кейт брати приклад з короля Чарльза і королеви Камілли, які нещодавно взяли з притулку Battersea Dogs & Cats Home нового цуценя на прізвисько Молі.

«Принц і принцеса Уельські повинні знати, що притулки тут і по всьому світу переповнені цуценятами, які відчайдушно потребують другого шансу знайти дім, де їх будуть любити, і що масове виробництво приплоду в розпал цієї кризи бездомності тварин — це відірваність від реальності, яка вражає. Якщо Вільям збирається взяти на себе керівництво, він цілком міг би отримати урок з досвіду короля Чарльза і королеви Камілли, які вважали за краще взяти цуценя з притулку, ніж сприяти посиленню проблеми», — заявила віцепрезидентка програм PETA Еліза Аллен.

Королева Камілла та її нове щеня Молі / © Instagram британської королівської сім'ї

Королева Камілла та її нове щеня Молі / © Instagram британської королівської сім'ї

Зазначимо, Кенсінгтонський палац цю заяву поки що не прокоментував.

Нагадаємо, собака Орла живе у принца та принцеси Уельських від 2020 року після того, як їхній перший собака, кокер-спаніель Лупо, якого їм подарував на весілля брат Кейт Джеймс Міддлтон, несподівано помер. За наявними даними, королівське подружжя планує залишити одного із цуценят собі. До речі, брат Кейт розводить цуценят, і Орла — одна із його численних виводків.

Собаки Джеймса Міддлтона / © Instagram Джеймса Міддлтона

Собаки Джеймса Міддлтона / © Instagram Джеймса Міддлтона

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