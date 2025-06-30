Хобі принцеси Кейт, на яке вона більше не має часу через дітей: про що йдеться

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

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Принцеса Кейт завжди відкрито заявляла про свою любов до спорту і, як вважають, передала цю любов своїм дітям — принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї. Однак як мати трьох дітей, 43-річна принцеса Уельська, можливо, більше не має стільки часу, скільки б їй хотілося, щоб віддаватися всім своїм спортивним захопленням.

Крім любові до бігу, принцеса любить грати в теніс. Кейт, яка є покровителькою Всеанглійського клубу лаун-тенісу, як вважають, все ще грає в теніс, але одного разу вона зізналася, що тепер має менше часу на це, пише express.co.uk.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Під час поїздки до початкової школи Bond Primary School на південному заході Лондона в січні 2018 року Кейт розповіла учням під час тренувань і занять у межах Вімблдонської юнацької тенісної ініціативи, що вона вже не така спортивна, як раніше, оскільки має «багато дітей». У той час Кейт була мамою принца Джорджа та принцеси Шарлотти і була вагітна принцом Луї, якому зараз сім років.

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«Я люблю теніс, я думаю, що це чудовий вид спорту. Я була дуже спортивною, коли була маленькою, але тепер, коли в мене багато дітей, я стала менш спортивною! Але продовжуйте в тому ж дусі, добре бути активним, як усі тут сьогодні говорили. Було дуже приємно познайомитися зі всіма вами», — сказала принцеса.

Принцеса Уельська Кейт на Вімблдоні 2024 року / © Associated Press

Нагадаємо, Вімблдонський тенісний турнір 2025 року відбудеться від 30 червня до 13 липня, і ми очікуємо побачити там принцесу Уельську.

Свекруха Кейт, принцеса Діана, також дуже любила теніс і займалася ним.

Принцеса Діана любила грати в теніс / © Associated Press