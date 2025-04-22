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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Общество
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241
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Названо регіони України, де підлітки найбільш фінансово грамотні — НБУ

Виявилось, що соціально-економічний статус сім’ї має значний вплив на фінансову грамотність підлітків.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Блогери

Блогери / © Pixabay

Українські підлітки загалом володіють початковими знаннями з фінансів, але дівчата показують кращі результати порівняно з хлопцями, коли йдеться про фінансову грамотність.

Про це йдеться у результатах дослідження Національного банку України, яке проводилось серед старшокласників у 19 областях.

За результатами дослідження, середні 46,6% правильних відповідей підлітків на фінансові запитання свідчать про початковий рівень знань у цій сфері, що еквівалентно 3 балам у 12-бальній шкалі оцінювання.

«Дослідження показало, що найкращі результати показали учні Дніпропетровської (57,4%), Івано-Франківської (53,7%) областей та Києва (50,4%). Найгірші показники були в учнів Кіровоградської (37,4%), Миколаївської (39,7%) та Чернівецької (41,4%) областей», — йдеться в інформації.

Дослідження Національного банку України (НБУ) виявило, що підлітки мають базовий рівень фінансової грамотності. Зокрема, дівчата досягли кращих результатів (47,4%) порівняно з хлопцями (45,6%). Школярі, які навчаються у містах, показали середній бал у 48%, а сільські учні — 40%.

НБУ підкреслює, що низький рівень фінансових знань більш характерний для підлітків, які виховуються в сім’ях з низьким соціально-економічним статусом. Ніхто з учасників не зміг дати 100% правильних відповідей на всі кейсові запитання.

Підвищення фінансової грамотності серед молоді спостерігається завдяки кільком факторам:

досвіду використання фінансових інструментів, таких як планування витрат, ведення бюджету та заощадження;

  • спілкуванню з батьками з питань фінансів;

  • самостійному вивченню цієї теми через доступні джерела, зокрема книги та інтернет.

Згідно з результатами дослідження, більшість підлітків (77,6%) вважають, що в школах має бути обов’язковий курс фінансової грамотності.

Дослідження було проведено Національним банком України спільно з Junior Achievement Ukraine, і його метою було оцінити рівень фінансової грамотності серед старшокласників. У квітні 2024 року було опитано 3139 учнів віком від 14 до 17 років у 97 школах 19 областей України та Києві. Дослідження передувало впровадженню нового обов’язкового предмета «Підприємництво і фінансова грамотність», який буде запроваджено від 2025-2026 навчального року.

У межах дослідження учасники вирішували 21 кейсове завдання, розроблене за зразком міжнародної програми PISA з фінансової грамотності, а також відповідали на 20 запитань для вивчення факторів, що впливають на їхні навчальні досягнення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї тероризували підлітків в Telegram та вимагали гроші.

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