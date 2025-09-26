- Дата публікації
-
- Категорія
- Общество
- Кількість переглядів
- 255
- Час на прочитання
- 2 хв
Принцеса Діана та Сара Йоркська дали суворе прізвисько чоловікам при палаці: як воно звучало
Колишній королівський дворецький Пол Баррелл поділився деякими секретами принцеси Діани та її подруги Сари Йоркської.
Пол розповів, що Діана та Сара мали неприємне прізвисько для чоловіків, які працюють при королівському дворі, коли жінки на початку 1980-х років сформували тісний союз.
Вони поділяли обурення щодо безликих палацових чиновників, які встановлювали обмеження на те, що вони можуть і не можуть робити, і навіть вигадали для них уїдливе прізвисько.
Баррелл у своїй останній книжці «Royal Insider» стверджує.
«Вони обговорювали суворих людей у сірих костюмах при королівському дворі, прозваних „внутрішніми ворогами“. Діана, пробувши в королівській сім’ї п’ять років, змогла дати Сарі кілька мудрих порад про те, що можна й чого не можна робити, кому можна довіряти, і досить довгий список тих, з ким треба бути обережнішими. Трагічно, що стосунки між ними розпалися після публікації автобіографії Сари „Моя історія“ 1996 року, пише Баррел», — цитує його слова Mirror.
Сара Фергюсон, яка завжди відчувала брак грошей, підписала контракт з видавництвом Simon & Schuster на солідний аванс — за різними даними, від 800 000 до 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.
Тоді керівник компанії Майкл Корда з гордістю заявив: «Ми раді цій унікальній можливості опублікувати книжку, в якій герцогиня Йоркська описує себе та свій досвід такими, якими вони були насправді, а не такими, якими їх зображують». Пізніше з’ясувалося, що Сара пообіцяла видавцям: «Прийдіть до мене — і я дістану вам ще й Ді».
Відтоді стосунки між колись добрими подругами зіпсувалися. Вони так і не помирилися до трагічної смерті принцеси Діани 1997 року.