Принцеса Діана та Сара Йоркська дали суворе прізвисько чоловікам при палаці: як воно звучало

Принцеса Діана та Сара Йоркська / © Getty Images

Пол розповів, що Діана та Сара мали неприємне прізвисько для чоловіків, які працюють при королівському дворі, коли жінки на початку 1980-х років сформували тісний союз.

Вони поділяли обурення щодо безликих палацових чиновників, які встановлювали обмеження на те, що вони можуть і не можуть робити, і навіть вигадали для них уїдливе прізвисько.

Сара Йоркська та принцеса Діана у 80-х / © Associated Press

Баррелл у своїй останній книжці «Royal Insider» стверджує.

«Вони обговорювали суворих людей у сірих костюмах при королівському дворі, прозваних „внутрішніми ворогами“. Діана, пробувши в королівській сім’ї п’ять років, змогла дати Сарі кілька мудрих порад про те, що можна й чого не можна робити, кому можна довіряти, і досить довгий список тих, з ким треба бути обережнішими. Трагічно, що стосунки між ними розпалися після публікації автобіографії Сари „Моя історія“ 1996 року, пише Баррел», — цитує його слова Mirror.

Сара Фергюсон, яка завжди відчувала брак грошей, підписала контракт з видавництвом Simon & Schuster на солідний аванс — за різними даними, від 800 000 до 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Сара Йоркська в молодості / © Getty Images

Тоді керівник компанії Майкл Корда з гордістю заявив: «Ми раді цій унікальній можливості опублікувати книжку, в якій герцогиня Йоркська описує себе та свій досвід такими, якими вони були насправді, а не такими, якими їх зображують». Пізніше з’ясувалося, що Сара пообіцяла видавцям: «Прийдіть до мене — і я дістану вам ще й Ді».

Відтоді стосунки між колись добрими подругами зіпсувалися. Вони так і не помирилися до трагічної смерті принцеси Діани 1997 року.

