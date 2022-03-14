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Громадяни Китаю намагались вивезти з України двох немовлят: звідки у них діти - не пояснили

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Громадяни Китаю намагались вивезти з України двох немовлят: звідки у них діти - не пояснили

Держприкордонслужба України

Двоє громадян Китаю намагалися пішки перейти з України в Румунію з двома малесенькими дітьми.

У Чернівецькій області на пункті пропуску "Порубне" затримали двох громадян Китаю, які намагались вивезти з України двох немовлят. Звідки у них діти - іноземці не могли пояснити. 

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. 

"Двоє громадян Китаю намагалися пішки перейти з України в Румунію з двома малесенькими дітьми. Жодних документів на немовлят в іноземців не було. Співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що незадовго перед цим обоє китайців прибули на територію нашої країни без малечі. Звідки у них взялися діти іноземці відповісти не змогли", - йдеться у повідомленні. 

© Державна прикордонна служба України
Державна прикордонна служба України

Співробітники Національної поліції встановлюватимуть, звідки в іноземців немовлята. 

© Держприкордонслужба України
Держприкордонслужба України

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