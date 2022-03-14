Громадяни Китаю намагались вивезти з України двох немовлят: звідки у них діти - не пояснили

Двоє громадян Китаю намагалися пішки перейти з України в Румунію з двома малесенькими дітьми.
У Чернівецькій області на пункті пропуску "Порубне" затримали двох громадян Китаю, які намагались вивезти з України двох немовлят. Звідки у них діти - іноземці не могли пояснити.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
"Двоє громадян Китаю намагалися пішки перейти з України в Румунію з двома малесенькими дітьми. Жодних документів на немовлят в іноземців не було. Співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що незадовго перед цим обоє китайців прибули на територію нашої країни без малечі. Звідки у них взялися діти іноземці відповісти не змогли", - йдеться у повідомленні.
Співробітники Національної поліції встановлюватимуть, звідки в іноземців немовлята.
Читайте також:
- Вимагаємо закрити небо над Україною заради європейської і світової безпеки - Шмигаль
- Українські війська ліквідували ще одного російського полковника
- На Київщині "кадирівці" хотіли захопити у полон вихованців дитячого будинку - Денисенко