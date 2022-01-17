Громадяни мають рівні права: Зеленський відповів на петицію про скасування військового обліку для жінок

Громадяни мають рівні права: Зеленський відповів на петицію про скасування військового обліку для жінок

Президент відповів, що захист суверенітету й територіальної цілісності держави є справою всього українського народу.

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування обов'язкового військового обліку для жінок. Він звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з проханням переглянути перелік, згідно з яким жінок беруть на військовий облік.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

"Розглянувши цю петицію, президент зазначив, що, відповідно до Конституції України, захист суверенітету й територіальної цілісності держави є справою всього українського народу, громадяни мають рівні конституційні права й свободи та є рівними перед законом і не може бути привілеїв чи обмежень за ознакою статі", - йдеться у відповіді ОП.

Проте президент закликав врегулювати норми та скоротити перелік професій, за якими жінок братимуть на військовий облік. Для цього Зеленський звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова.

"Я звернувся до міністра оборони України Олексія Резнікова з проханням невідкладно й комплексно опрацювати порушене в петиції питання, приділивши особливу увагу розв'язанню, зокрема, таких питань: суттєве уточнення (скорочення) переліку спеціальностей, з огляду на реальні потреби оборони держави; впровадження сучасних цифрових технологій у процедури постановки на військовий облік з метою уникнення обов’язкової особистої присутності жінок під час постановки на облік; врегулювання питання порядку проходження медичного огляду під час постановки на військовий облік жінок", - повідомив президент.

Також Зеленський закликав вирішити питання щодо адміністративної відповідальності для жінок, які вчасно не стали на військовий облік.

Нагадаємо:

В Україні протягом 2022 року жінок зобов'язали стати на військовий облік. Наказ Міністерства оборони вже набув чинності. На облік військовозобов'язаних тепер братимуть українок від 18 до 60 років, які мають професії, споріднені із військово-обліковими спеціальностями, та придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком. За невиконання наказу жінок штрафуватимуть.

стати на військовий облік. Наказ Міністерства оборони вже набув чинності. На облік військовозобов'язаних тепер братимуть українок від 18 до 60 років, які мають професії, споріднені із військово-обліковими спеціальностями, та придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком. За невиконання наказу жінок штрафуватимуть. У грудні 2021 року петиція про скасування наказу Міністерства оборони щодо військового обліку жінок набрала необхідні для розгляду голоси.

набрала необхідні для розгляду голоси. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що просто зараз жінкам не потрібно йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Наразі триває робота над змінами та спрощенням процесу постановки на облік.

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