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Громадяни України зможуть в'їжджати до Ізраїлю на три місяці без потреби подавати особливе прохання

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Громадяни України зможуть в'їжджати до Ізраїлю на три місяці без потреби подавати особливе прохання

Верховний суд Ізраїлю скасував обмеження на в'їзд для громадян України.

Ізраїльський Вищий Суд Справедливості скасував рішення МВС щодо обмеження в'їзду громадян України до Ізраїлю. 

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За інформацією Єрмака, громадяни України зможуть в'їжджати до Ізраїлю на три місяці без потреби подавати для цього особливе прохання.

Нагадаємо, у березні прем'єр-міністр Нафталі Беннет заявив, що Ізраїль "твердо стоїть на боці народу України" і зробить усе можливе, щоб закінчити війну. 

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Дата публікації
Перегляди
286
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