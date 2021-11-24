Громадянин Білорусі намагався в'їхати до України із забороненою георгіївською стрічкою: його покарали

На суд громадянин Білорусі не прийшов.
Ратнівський районний суд Волинської області оштрафував громадянина Білорусі через заборонену в Україні георгіївську стрічку.
Про це йдеться у рішенні Ратнівського районного суду від 22 листопада.
Як зазначається, 1 листопада 2021 року громадянин Білорусі, який працює водієм в одній із транспортних компанії, намагався в'їхати до України із забороненою символікою. Георгіївську стрічку помітили в автомобілі білоруса на пункті пропуску "Доманове".
Іноземцю інкримінували ч.1 ст.173-3 КУпАП. На суд громадянин Білорусі не прийшов.
У судовому рішенні вказано, що іноземець раніше за подібне правопорушення до відповідальності не притягувався. Його оштрафували на 850 грн. Також чоловік повинен сплатити 454 грн судових зборів. В громадянина Білорусі також конфіскували заборонену в Україні символіку.
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