Громадянка Чехії везла напівголого коханого українця за кордон: чим все закінчилося

Жінка каже, що не змогла виїхати з України, бо її автомобіль не завівся.

У Закарпатській області суд до іспитового терміну засудив громадянку Чехії, яка намагалась перевести через кордон свого коханого. Вона повинна періодично прибувати для реєстрації до уповноваженого органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання.

Про це йдеться у вироку Берегівського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, уродженка Севастополя та громадянка Чехії 29 серпня 2023 року намагалась вивести за кордон свого коханого. Для цього вона заховала його у багажнику автомобіля, а коли це помітили прикордонники, то вчинила скандал та намагалась прорватись через кордон, проте зрештою її затримали.

На суді підозрювана провину визнала. Вона розповіла, що коханий поскаржився, що не може виїхати за кордон та запропонував жінці провести його у багажнику, на що вона погодилась. Тоді пара рушила у бік кордону, перед пунктом пропуску "Лужанка" чоловік заліз до багажника. Проте там її викрили прикордонники. Жінка визнала, що пошкодила шлагбаум на кордоні та намагалась втекти, проте посеред поля автомобіль припинив заводитись і вона заснула, там її і затримали прикордонники.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд визнав громадянку іноземної держави винною за ч. 1 ст. 332 та ч. 2 ст. 342 КК України. Їй призначили один рік іспитового терміну. Жінка повинна періодично приходити для реєстрації до органу з питань пробації та повідомляти про свої місце проживання.

Прикордонники показали відео, як іноземка намагалась вивести з України чоловіка-ухилянта

Нагадаємо, українські прикордонники на пункті пропуску "Лужанка" затримали 29-річну громадянку Чехії, яка в багажнику автомобіля намагалась вивезти за кордон майже голого 28-річного чоловіка-ухилянта.

Читайте також: